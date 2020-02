Roma "sparita" dall'Expo, Di Maio: a Dubai ci sarà

ROMA Il caso della Capitale tagliata fuori dall'Expo 2020 arriva ai piani alti del governo e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, assicura: Roma sarà rappresentata all'evento globale da 25 milioni di visitatori che partirà a ottobre a Dubai. Un'inversione di rotta, quella impressa dal capo della Farnesina, dopo l'incredibile assenza dell'Urbe nelle comunicazioni ufficiali del governo sulla kermesse. Come raccontato ieri su queste colonne, Roma era sparita nel video di promozione prodotto dall'Italia, dove invece comparivano le bellezze di Firenze, Milano, Venezia, Agrigento e tante altre città d'arte.

Expo Dubai 2020, la ferita Capitale: Roma dimenticata dal governo

Il Campidoglio, poi, ha denunciato di non avere mai avuto contatti col commissario del nostro Padiglione, nominato dall'esecutivo Gentiloni a novembre 2017. Due anni e mezzo fa. Lo sconcerto dell'amministrazione romana è contenuto in una mozione che approderà oggi in Assemblea capitolina. Si metterà al voto un provvedimento in cui si chiede di avere «rispetto e considerazione» per Roma, «con la sua storia millenaria e il suo patrimonio artistico-culturale». Mozione promossa dai 5 Stelle, che ha ottenuto un sostegno trasversale, con la convergenza di pezzi dell'opposizione, da FdI alla Lega. Finora, si legge nel provvedimento, «sembrerebbe non emergere dai contenuti e dal video di presentazione una adeguata considerazione della città di Roma».

L'INDAGINE INTERNA

A dirla tutta, come si evince dal filmato e dal resto della comunicazione, la Capitale non è solo sotto-rappresentata: è proprio introvabile. Di Maio si è già mosso da qualche giorno: ha avviato accertamenti al Ministero, chiedendo conto alla struttura esterna dell'Expo dell'assenza di Roma dallo spot di promozione. Un bug sia nella versione breve (30 secondi) sia in quella estesa, di quasi 4 minuti, titolo: The journey to Dubai, il viaggio verso Dubai. Un filmato che illustra il Padiglione Italia e che, per la Farnesina, ora può essere cambiato: «Ormai è già stato diffuso, ma se c'è la possibilità di integrarlo, ben venga». In ogni caso, l'input del ministro è chiaro: Roma è la Capitale ed è importante che sia rappresentata all'Expo 2020. Su questo c'è sintonia con la sindaca Virginia Raggi: «È importante che su questo tema ci sia l'impegno di tutti, Roma deve essere promossa come merita», dice Raggi.

LE REAZIONI

Sulla Capitale sparita dall'Expo ieri è intervenuta anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Dopo le promesse (mancate) e gli impegni (mai mantenuti) sui poteri e le risorse, ecco un'altra conferma dell'attenzione che il governo M5S-Pd riserva alla Capitale». FdI ha quindi chiesto di «cancellare questo oltraggio alla città eterna e dare a Roma lo spazio che merita all'interno di questo palcoscenico globale». Anche i grillini romani, del resto, sono in pressing. «Presentarsi lì senza la Capitale sarebbe una figuraccia per il Paese, Roma dev'esserci in un palcoscenico internazionale», dicono Andrea Coia, presidente della Commissione Attività produttive ed Eleonora Guadagno, capo della Commissione Cultura del Campidoglio. Il Comitato Roma 150 ha messo invece in risalto un altro aspetto: l'assenza dell'Urbe sarebbe ancora più clamorosa, dato che avverrebbe in coincidenza con l'anniversario dei 150 anni da Capitale: «Sarebbe un atto autolesionistico ai danni dell'immagine di tutta l'Italia». Uno smacco che però il governo si è impegnato a evitare.

