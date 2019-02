Roma, ex occupante fabbrica di penicillina arrestato per scippo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I polizotti controllano il complesso dell’ex fabbrica della penicillina e arrestano uno scippatore che aveva appena strappato di mano il cellulare a una donna alla fermata sul bus. È accaduto nei pressi del complesso dell'ex fabbrica sgomberata a dicembre. L'uomo di 33 anni, straniero, è stato bloccato dagli agenti del Commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, impegnati proprio in un servizio di controllo dell'area finalizzato a contrastare tentativi di rioccupazione.L'uomo, ex occupante della fabbrica, all'altezza della fermata dell'autobus situata sul lato opposto della via Tiburtina, si è avvicinato alla donna romana in attesa dell'autobus, strappandole il cellulare di mano e fuggendo verso lo stabile abbandonato. Le grida della donna hanno allertato gli agenti, già presenti in zona, che hanno inseguito il malvivente il quale per guadagnarsi la fuga, ha dapprima scavalcato la rete di recinzione dello stabile, alta circa due metri e poi il muro di cinta, alto circa cinque metri. Direttosi verso via di Tor Cervara, lo scippatore, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di dileguarsi salendo su un autobus, ma i poliziotti lo hanno individuato e arrestato, recuperando il cellulare poi riconsegnato alla proprietaria.