Lazio, aumenta il numero degli spettatori per gli eventi all'aperto: ora saranno 1500

Fino a 1500 persone per gli eventi all'aperto. Nel Lazio aumenta il numero di spettatori che possono essere presenti durante un concerto, una rappresentazione o una qualsiasi performance. «Da lunedì nel Lazio con un’ordinanza portiamo il limite degli spettatori per eventi all’aperto da 1000 a 1500 persone – twitta il presidente della Regione Nicola Zingaretti –. In sicurezza si torna a vivere!».

Da lunedì nel Lazio con un’ordinanza portiamo il limite degli spettatori per eventi all’aperto da 1000 a 1500 persone. In sicurezza si torna a vivere! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) June 9, 2021

QUALI EVENTI - Non sono inclusi gli stadi nell'ultimo provvedimento preso da Zingaretti, mentre rientrano i concerti d'Estate dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che si svolgeranno nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica. «L'ordinanza - ha spiegato Ruberti - varrà per la Cavea ma anche ovviamente per il Circo Massimo e per tutti gli eventi all'aperto». Ruberti ha anche annunciato che nell'ambito della Conferenza Stato Regioni valuteranno la «possibilità di ampliare il numero di spettatori anche al chiuso in vista della prossima stagione autunnale. Serve ricominciare a programmare», ha concluso.