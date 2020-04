Roma, evade dai domiciliari e passeggia a San Giovanni: arrestato

Passeggiava vicino al parco della Caffarella, certo di non essere scoperto. Invece i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante lo hanno riconosciuto e arrestato nuovamente, perché il 48enne romano era anche evaso dai domiciliari. Ora deve rispondere delle accuse di evasione e porto di armi di oggetti atti ad offendere. L'arresto è avvenuto ieri in via Magna Grecia: i carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Dalle verifiche è emerso che si era allontanato dalla sua abitazione senza nessuna autorizzazione ed è stato arrestato. Nella tasca del suo giubbotto, i Carabinieri hanno trovato un grosso coltello, poi sequestrato. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 48enne è stato riaccompagnato a casa e sottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.