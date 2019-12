Roma, svuotano estintore a scuola per evitare l'interrogazione: denunciati

Volevano evitare compiti in classe e interrogazioni due ragazzi bloccati nella notte dagli agenti del commissariato Tor Carbone di Roma, diretto da Antonino Russo, durante un servizio di appostamento contro gli atti vandalici all'interno degli istituti scolastici. Era da poco trascorsa la mezzanotte e mezza quando i due sono stati notati dagli agenti nei pressi di due scuole. Dalle indagini, i poliziotti hanno potuto appurare che i due poco prima, dopo aver prelevato un estintore dal parcheggio di un centro commerciale, lo hanno svuotato all'interno di una scuola per poi abbandonarlo in un prato vicino, dove i due successivamente sono stati fermati dal personale della polizia. Terminate le indagini, e dopo che i due hanno confessato il motivo del loro gesto, sono stati denunciati per furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA