Roma, paura all'Esquilino: aggredito a bastonate e con una pietra per rapina

Ha aggredito un 24enne a bastonate e poi lo ha inseguito con una grossa pietra. Grande paura ieri sera all'Esquilino. Il marocchino, all'uscita della fermata metro Manzoni, insieme a un connazionale armato di bastone, poi datosi alla fuga, ha minacciato un coetaneo del Mali per farsi consegnare portafogli e telefono cellulare. La vittima ha però reagito ed è stato colpito da una bastonata in testa, riuscendo poi a divincolarsi dai due aggressori e a fuggire verso piazza Vittorio Emanuele II, dove è stato raggiunto nuovamente dal 24enne, poi bloccato dai Carabinieri.



I militari del nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato il marocchino, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di rapina e lesioni personali. Un carabiniere che stava andando in caserma per prendere servizio, ha notato il giovane percorrere con passo veloce via Emanuele Filiberto con una grossa pietra in mano, ed ha allertato la pattuglia del suo stesso comando. I carabinieri hanno seguito il 24enne fino a piazza Vittorio Emanuele II dove ha incrociato il 24enne del Mali, con il quale ha avuto una breve colluttazione, fino all'intervento dei militari che li hanno separati. I successivi accertamenti hanno premesso di ricostruire quanto era accaduto poco prima. L'arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre la vittima è stata medicata all'ospedale San Giovanni-Addolorata, per un trauma cranico con ferita lacero contusa alla testa: è giudicato guaribile in 10 giorni. I militari stanno ora cercando di dare un volto al malvivente scappato.

