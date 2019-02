Roma, presa gang di bulli dai 14 ai 17 anni: «Erano diventati il terrore dei coetanei»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno agito come fossero criminali incalliti. Due ragazzini di 14 e 17 anni hanno aggredito tre coetanei per rapinarli di quello che avevano addosso. Hanno preso per la gola le vittime e le hanno picchiate. Poi, sono fuggiti con 70 euro trovati nelle tasche di uno dei tre. La rapina con pestaggio si è verificata venerdì sera su un tratto di via Emanuele Filiberto, all'Esquilino. Qualche passante è andato in soccorso dei tre minori, studenti, che sembravano in preda al panico. È stato chiamato subito il 112.In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha rassicurato i ragazzini e gli ha chiesto di descrivere gli aggressori. I dettagli sull'abbigliamento indossato dai baby rapinatori e sul loro aspetto fisico sono stati diffusi via radio a tutti gli equipaggi in città. Una pattuglia che stava transitando a piazza Re di Roma, all'Appio, ha visto i due ragazzini che somigliavano molto alla descrizione dei rapinatori. La coppia è stata controllata e nelle loro tasche gli investigatori hanno trovato la refurtiva rapinata. A quel punto i minori sono stati portati in caserma per essere identificati. È risultato che uno di loro aveva già un precedente penale. Anche i tre ragazzini vittime della rapina sono stati portati nella caserma e gli sono stati mostrati i due coetanei. Le vittime non hanno avuto dubbi nell'indicare nei due gli autori del pestaggio con rapina. I carabinieri, una volta ricostruita la vicenda, hanno telefonato al magistrato di turno al quale hanno spiegato l'accaduto. Il magistrato ha disposto che i due venissero portati nel carcere minorili di via Virginia Agnelli.