Far West all'Esquilino, dopo la cena inseguito, picchiato e rapinato

Ancora una feroce violenza nel quartiere Esquilino, a Roma. La vittima è un bengalese che lunedì verso le 23 dopo aver cenato in un ristorante in via Principe Amedeo, è stato accerchiato da sei persone e rincorso fino a piazza Vittorio Emanuele. Qui è stato picchiato selvaggiamente e rapinato: il bottino è un portafogli con 285 euro e il cellulare. All'arrivo dei poliziotti la vittima era a terra, a torso nudo, tramortito e con il volto insanguinato.

Poco distante uno degli aggressori, ancora con indosso i vestiti strappati nella colluttazione e il borsello sporco di sangue. Riconosciuto anche dalla vittima, O.D.O., nigeriano, è stato arrestato per rapina aggravata in concorso. Proseguono le indagini per l'identificazione degli altri soggetti al momento rimasti ignoti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA