Roma, fiamme nel cuore di Prati: chiuso un tratto di via Colonna

Incendio nel cuore del quartiere Prati, a Roma. Le fiamme sono divampate fuori da un locale-pizzeria in via Marcantonio Colonna, a pochi passi dalla stazione della metro A Lepanto. La strada è stata chiusa al traffico tra viale Giulio Cesare e via degli Scipioni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Ad andare a fuoco è stato un quadro elettrico all'esterno del locale. Una nube di fumo si è sollevata sulla zona. Dalle prime informazioni, sembra che il quadro elettrico sia andato a fuoco presumibilmente per un corto circuito.

Ultimo aggiornamento: 11:38

