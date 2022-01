Momenti di panico stamattina nel quartiere Portuense, a Roma. C'è stata un'esplosione con un principio di incendio in un appartamento che si trova in via Portuense 447. Sul posto ci sono i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Un uomo ha riportato lievi ustioni ed è stato medicato sul posto dal 118. I vigili del fuoco e i Carabinieri stanno mettendo in sicurezza lo stabile di 4 piani che è stato fatto evacuare in via precauzionale.