Roma, per vendicarsi dei vicini tenta di far saltare la palazzina a Torre Angela: arrestato

Per «vendicarsi dei vicini» da fuoco alla propria abitazione tentando di far saltare la palazzina. È successo a Torre Angela, periferia est di Roma, dove un 59enne romano è stato arrestato dalla Polizia di Stato per incendio doloso e detenzione abusiva di arma da sparo.

Sono circa le 22 di ieri, quando due volanti della polizia si sono recate in via dell'Archeologia in ausilio ai Vigili del fuoco, intenti a spegnere un incendio in un appartamento. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato un capannello di persone inveire contro un uomo, proprietario dell'appartamento interessato dall'incendio, dove questi vive con l'anziana madre.

Per evitare che la situazione degenerasse gli agenti hanno accompagnato negli uffici di Polizia l'uomo per identificarlo, mentre una delle voltanti è rimasta sul posto per ricostruire la dinamica dei fatti. Come riferito da un vicino di casa, gli agenti hanno accertato che l'uomo, convinto di essere vessato dai vicini di casa, in una telefonata fatta a sua sorella aveva minacciato di far saltare la palazzina. Così, deciso nel suo intento, dopo aver staccato il tubo flessibile del gas in cucina vi ha dato fuoco e le fiamme, partite proprio dal rubinetto, fortunatamente hanno incendiato solo alcuni suppellettili e parte del mobilio.

Successivamente, durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato e sequestrato indosso all'uomo due cartucce per pistola e nell'appartamento una pistola Beretta calibro 9 corto-1934 Brevet, con caricatore rifornito di una cartuccia, un secondo caricatore ed una riproduzione di un revolver calibro 380. L'uomo è arrestato per incendio doloso e detenzione abusiva di arma da sparo.

