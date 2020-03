Roma, esplode una bombola: palazzo evacuato e appartamento in cenere

Nel primo pomeriggio una bombola è scoppiata in uno stabile di via Carlo Severini, all'Aurelio.118, vigili del fuoco e polizia sul posto. È stato accertato che due operai che stavano lavorando su un terrazzo per trattare una copertura senza volerlo hanno incendiato una tettoia. La bombola del gas è esplosa. Gli operai non sono rimasti feriti. Si è sviluppato un incendio che ha reso inagibile un appartamento. I residenti hanno evacuato il palazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA