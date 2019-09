Roma minaccia escort con un coltello, tenta di violentarla e la rapina: romeno fermato

Minaccia con un coltello una escort contattata su un sito online, tenta di violentarla e poi la rapina. Un romeno di 25 anni è stato fermato dalla polizia per rapina, tentata violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, una straniera di 40 anni, si è presentata nell'abitazione del cliente, nel quartiere Casilino, dove l'uomo in slip la aspettava all'interno, completamente al buio. Quando la escort gli ha chiesto in anticipo i soldi per la prestazione, l'uomo si è allontanato dicendo che li avrebbe presi in cassaforte. É tornato con un coltello da cucina in pugno, ha minacciato la donna e si è buttato sopra di lei nel tentativo di violentarla. La escort ha reagito riuscendo ad impossessarsi dell'arma ma è stata presa a pugni dall'aggressore che, nel tentativo di riprendere il coltello, si è ferito alle mani. La vittima è riuscita a fuggire e una volta in strada ha contattato il 112 raccontando quanto le era appena accaduto. Mentre un equipaggio entrava nell'appartamento dove c'erano diverse tracce di sangue, altre volanti rintracciavano l'uomo, nel frattempo scappato con la borsa della donna.

