Roma, chiusa per spaccio di cocaina Enoteca Bernabei a Testaccio

All'Enoteca Bernabei di Testaccio i clienti entravano, ma uscivano senza aver comprato nulla. O quantomeno senza comprare del vino. In realtà gli avventori del locale uscivano con alcuni di grammi di cocaina. Bustine in cellophane con chiusura a pressione, un bilancino di precisione e numerose dosi. È quanto hanno trovato gli agenti della Squadra mobile nel corso di un controllo in una enoteca a Testaccio. L'operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è iniziata con dei servizi di osservazione e monitoraggio delle attività nel quartiere.

A far scattare il blitz, lo strano andirivieni di persone intorno ad una attività. Uno degli avventori, al momento della ispezione, è stato sorpreso dai poliziotti con una dose di cocaina avvolto in un foglio di carta bianca ripiegato a busta. Alla luce di questo episodio, pregiudizievole per l'ordine e la sicurezza pubblica, la divisione Polizia amministrativa e sociale ha avviato un procedimento, ai sensi dell'art 100 del Tulps, che è culminato con l'emissione, da parte del Questore di Roma, di un provvedimento di sospensione della attività per 30 giorni. La notifica è stata eseguita dagli agenti dagli agenti del commissariato Celio.

