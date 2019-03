Emergenza climatica: sub ribelle distribuisce volantini in negozi e metro

Un sub ribelle a spasso per Roma e sulla metro B di Roma. Un’iniziativa andata in scena la mattina di martedì scorso per denunciare l’emergenza climatica, con tanto di hashtag: #Romasottacqua. Il viaggio è partito dalla stazione Jonio (Linea B1) fino a Cavour (linea B). Da lì la passeggiata direzione Rione Monti. Il “ palombaro ” misterioso aveva con sé due cartelloni, con scritto “Cambiamo il sistema non il clima” e “I nostri figli vedranno #Romasottacqua”. E ancora “In Italia l’impatto è maggiore. Secondo l’Enea, a Roma, in pochi decenni sarà sott’acqua la zona abitata da centinaia di migliaia di persone compresa tra Ponte Galeria, Acilia e il litorale (Fregene, Ostia, Torvaianica)”.

Il sub ribelle si è poi spinto fino dentro i negozi e i bar di via dei Serpenti e via Leonina. Ultimo aggiornamento: 17:40