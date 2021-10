Roma, affluenza alle comunali: la classifica dei municipi dove si sta votando di più (a Tor di Quinto problema schede)

Domenica 3 Ottobre 2021, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17:46

Mancano poco meno di 24 ore alla chiusura delle urne: si voterà a Roma, come nelle altre città che rinnovano le giunte comunali, fino alle 15 di domani. Alle 12 di oggi quanti elettori sin sono recati alle urne nella Capitale? Un 10%, per l'esattezza il 10,37%. Vuol dire che su 203.231romani aventi diritto, hanno votato finora 21.077. Quali sono i Municipi dove la partecipazione ai seggi è più alta? Sono i quartieri centrali corrispondenti al Municipio II. Quella più bassa si registra a Roma est nel Municipio delle Torri. È una fotografia temporanea che tiene conto anche di alcuni disservizi che hanno incontrato gli elettori in diverse sezioni elettorali. Vediamo la classifica delle affluenze alle ore 12 di domenica 3 ottobre 2021.

APPROFONDIMENTI ROMA Elezioni comunali 2021: oggi si scelgono più di mille... AMMINISTRATIVE Comunali, affluenza al 12,7%: a Roma città 11,8%,... IL VOTO Comunali Roma, il presidente del seggio si sente male: caos al... AL VOTO Elezioni in diretta, Berlusconi: «Scelta candidati:...

Municipio II - 13,05% Nel Municipio che comprende quartieri come Parioli, Flaminio, Nomentano e San Lorenzo si registra la partecipazione più alta.

Municipio VIII - 12,80% Segnalati disservizi elettorali: si registra l'assenza di verbali con i nomi prestampati dei candidati al comune e al Municipio che dovranno, quindi, essere scritti a penna.

Municipio I - 12,59%

Municipio III - 12,52% Segnalati disservizi elettorali: schede con nomi di candidati del Municipio XIV invece che del III. «In diverse sezioni del nostro municipio hanno mandato schede di un altro municipio, e se ne sono accorti stamattina. Le persone che erano venute a votare rinunciano e tornano a casa. Che persino l'organizzazione delle elezioni sia un problema in questa città lascia senza parole». Lo ha scritto su Facebook Christian Raimo, assessore nel Municipio III di Roma, candidato nella lista di Giovanni Caudo.

Municipio VII - 12,47%

Municipio IX - 12,02%

Municipio XI - 12,02%

Municipio XII - 11,97% Segnalati disservizi elettorali: votazioni temporaneamente sospese. Nel seggio in via Giuseppe Vanni, le operazioni di voto sono state momentaneamente sospese.

Municipio V - 11,76%

Municipio XIII - 11,45% Segnalati disservizi elettorali. «Schede sbagliate o mancanti; verbali con prestampati candidati mancanti; sezioni spostate. Due sezione di Casalotti avevano terminato le schede alle 10 del mattino e hanno dovuto mandare a casa le persone». Lo segnala Fratelli d'Italia. Inoltre viene riportata l'assenza dei verbali con i nomi prestampati dei candidati al comune e al Municipio che dovranno, quindi, essere scritti a penna. Sempre qui viene segnalato che le liste affisse fuori dalle sezioni, sono staccate rispetto al nome del candidato. Questo sarebbe accaduto, per esempio, in alcune sezione del XIII con liste collegate a Gualtieri,e con quelle collegate al candidato presidente di Muncipio del centrodestra, Marco Giovagnorio.

Municipio X - 11,19%

Municipio XIV - 11,13% Segnalati disservizi elettorali. «Nella sezione Torrevecchia fino a ieri sera non aveva le urne», denuncia Fratelli d'Italia. «Non ci si crede, la 2280 è sempre stata una sezione di Primavalle, ora è stata spostata a Massimina», si legge in diversi messaggi riportati dall'ANSA. «Veramente abbiamo un bel caos- spiegano da Fdi - alcuni cittadini infatti sono stati rimandati a casa senza poter votare per il proprio municipio ma hanno votato solo per il comune. Gli è stato detto di tornare per la scheda municipale ma questo vuol dire che hanno già il timbro sulla tessera elettorale». Gli stessi problemi sono stati segnalati da fonti della lista Sinistra Civica Ecologista. «Il disagio, poi risolto, è dovuto anche e soprattutto agli accorpamenti di seggi - spiegano all'Adnkronos dal seggio in zona Massimina - Il nostro, appunto, è un seggio nuovo. Ci hanno consegnato delle schede del Municipio che non sono degli elettori del nostro, il XII, ma appartengono a quelli del XIV. Non un episodio unico, perché da quanto sappiamo si sta verificando anche in altri Municipi»

Municipio XV - 10,35% Segnalati disservizi elettorali: schede e registri scambiati, elenchi mancanti. In alcune sezioni elettorali di Roma del Municipio XV, quello della zona di Tor di Quinto, l'apertura delle urne è stata complessa. «Al seggio 2416 non erano presenti alcuni elenchi degli elettori». Mentre hanno bloccato «il seggio 577 perché avevano le schede del Municipio V invece di quelle del XV». Lo ha detto, all'ANSA, Alessandro Cozza, coordinatore del comitato del candidato presidente dem del Municipio XV, Daniele Torquati. Cozza ha poi spiegato: «al seggio 2337 ( zona San Godenzo) non erano presenti i registri elettorali degli uomini. E hanno dovuto consigliare di tornare dopo un'ora e mezza». Sempre nel seggio di San Godenzo, in zona Cassia, il coordinatore ci fa sapere che i cittadini «hanno potuto iniziare a votare dalle 10.45 circa». Complicazioni erano state rese note anche ieri da rappresentati di lista e scrutatori «Ieri sera nelle sezioni 2337 e 2338 mancavano i registri» e sempre da quanto si apprende dal coordinamento «mancavano i presidenti, gli scrutatori e un registro di un seggio». L'attenzione si è concentrata su questi problemi finiti di risolvere alle 22 di ieri. Invece questa mattina alle 7:00, con l'apertura delle votazioni, si sono accorti che in due seggi i registri degli uomini erano di un altro seggio.

Municipio VI - 10,05% È il municipio con la più bassa affluenza alle urne, quello dove il Movimento 5 stelle, cinque anni fa, fece il pieno di voti al ballottaggio.