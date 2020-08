Poco meno del novanta per cento dei votanti sono concentrati tra quattro città dei Castelli (Albano, Ariccia, Genzano e Rocca di Papa), Zagarolo, Colleferro e Anguillara Sabazia dove è previsto l’eventuale ricorso al turno di ballottaggio, il 4 e il 5 ottobre. Conta oltre 180mila residenti, su quindici centri della provincia di Roma , il mini test elettorale per il rinnovo dei sindaci e dei consiglieri comunali in programma per il 20 e 21 settembre.Poco meno del novanta per cento dei votanti sono concentrati tra quattro città dei Castelli),dove è previsto l’eventuale ricorso al turno di ballottaggio, il 4 e il 5 ottobre.

Elezioni comunali

Otto, invece, i Comuni sotto i quindicimila abitanti: Arcinazzo, Marano, Montelanico, Palombara, Percile, Ponzano, Roiate e San Gregorio da Sassola. Pochissime le donne candidate alla carica di primo cittadino. Al debutto il protocollo sanitario adottato il 7 agosto dal ministero dell’Interno e quello della Sanità. Previsti percorsi dedicati, entrate ed uscite distinte e un’opportuna segnaletica. Al momento non è ritenuta necessaria la misurazione della temperatura corporea. L’elettore dovrà astenersi dal recarsi ai seggi se è venuto in contatto con persone in quarantena nei quattordici giorni precedenti; dovrà inoltre mantenersi a due metri dal tavolo degli scrutatori e dovrà igienizzarsi le mani all’entrata, al ritiro della scheda e prima di uscire dal seggio.



I CASTELLI



Quattro aspiranti sindaci, 18 liste e 386 candidati consiglieri ad Albano, la città più popolosa alle urne in questa tornata elettorale. Sostenuti solo dalla loro lista i candidati sindaco del Partito Comunista, Bruno Valentini, e del Movimento 5 Stelle, Luca Nardi. Il Partito Democratico e otto liste civiche sostengono Massimiliano Borelli mentre il centro destra ha scelto Matteo Orciuoli supportato da Lega, FdI, Forza Italia e quattro movimenti civici. Sei i candidati sindaco ad Ariccia con Gianluca Staccoli sostenuto dal centro destra (Lega, FdI, Forza Italia e due liste civiche) mentre due movimenti civici e il PD candidano Emilio Tomasi. Il M5S candida Emanuele Imperioli mentre altri tre aspiranti sindaco sono supportati dalle loro liste civiche, tre per Enrico Indiati e per Giorgia La Leggia, con l’ex sindaco Emilio Cianfanelli sostenuto da due liste. I candidati a sindaco di Genzano sono cinque: Carlo Zoccolotti per il PD altre quattro civiche, Flavio Gabbarini sostenuto da tre liste mentre il candidato del centrodestra, Piergiuseppe Rosatelli ha il supporto di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e di altre tre liste.



Il Movimento 5 Stelle candida Walter Ippolito mentre Roberto Borri è l’aspirante sindaco del Partito Comunisti Italiani e di una civica. Sei i candidati a Rocca di Papa dove si torna alle urne dopo il terribile incidente del 2019 nel quale perse la vita il sindaco eroe Emanuele Crestini. Andrea Croce per il Pd e civiche, Massimiliano Calcagni per il centro sinistra, Marco D’Antoni per il 5 stelle e 3 aspiranti sindaci candidati da 10 liste civiche: Elisa Pucci, Veronica Cimino e Enrico Fondi. A Colleferro 5 candidati a sindaco, Pierluigi Sanna, sindaco uscente del centro sinistra, Pd più 4 civiche, Mario Cacciotti per Forza Italia e 2 liste civiche, Rocco Sofi sostenuto da FdI,Lega e civica, Daniele Capuano per i 5 stelle e Valerio Giuffrè con una lista. Anche a Zagarolo è corsa a 5 con il Pd che candida Emanuela Panzironi mentre il centro destra punta su Marco Bonini. Tre liste civiche invece a supporto dei loro candidati: Giacomo Vernini, Marco Ricciardi e Giovanni Luciani.



A NORD DI ROMA



Ad Anguillara, sono quattro i candidati: Angelo Pizzigallo per il centro destra, Michele Cardone, Pd e lista civica, Sergio Manciuria appoggiato da due civiche e Francesco Falconi che corre con la sua lista. A Palombara Sabina è corsa a tre: il sindaco uscente Alessandro Palombi per il centro destra, Serena Rosati, per il centro sinistra e Rino Postiglioni supportato da tre liste civiche.



Sette i comuni sotto i duemila abitanti: a Montelanico è sfida tra due liste civiche, quella del sindaco uscente Raffaele Allocca e il movimento di Sandro Onorati. Tre i centri dell’alta Valle dell’Aniene: ad Arcinazzo si presenta una sola lista civica che candida Luca Marocchi mentre a Marano Equo si sfidano in sei, tutti sostenuti da movimenti civici: Giovanni Maturielli, Franco Tozzi, Emilio Mascio, Massimo Boschi, Antonio Michele Gallo e Roberto Cerilli.



E’ corsa a sei anche a Roiate dove oltre al sindaco uscente Antonio Orlandi a capo di una civica si candidano altri 5 aspiranti supportati da altri movimenti locali: Albano Peter Valente, Aurelia Tartaglia, Alessandra Triglia, Antonietta Capoccini e Luca Cesari. A Ponzano Romano si candidano quattro aspiranti sindaci sostenuti da liste locali: Sergio Pimpinelli, Lorenzo Spadaccioli, Romeo Guardani e Danilo Iacuitto. Corsa a due, invece, a San Gregorio da Sassola dove il sindaco uscente Franco Carocci se la vedrà con Gianni Colagrossi, entrambi sostenuti da liste civiche. E’ caos liste, invece, a Percile, dove adesso è chiamata ad esprimersi la commissione elettorale di Tivoli, prima di dare via libera ai candidati a sindaco sostenuti da sei liste.

