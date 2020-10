Roma, rinnovata la Giunta della camera di Commercio: ecco i nuovi componenti dell'organo esecutivo

Eletta questa mattina dalla Camera di commercio di Roma la Giunta, organo esecutivo dell'istituzione, che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Di seguito la squadra che affiancherà il presidente, Lorenzo Tagliavanti: Giancarlo Abete (Industria), Pier Andrea Chevallard (Commercio), Valter Giammaria (Commercio), David Granieri (Agricoltura), Michelangelo Melchionno (Artigianato), Luciano Mocci (Industria) e Alberta Parissi (Commercio).

APPROFONDIMENTI LA NOVITA’ Sabato il via al primo Salone nautico di Bologna. Alla prova... RIETI Rieti, concorso migliori formaggi del Lazio “Premio... LO SCENARIO Covid, con la crisi del commercio boom dell’usura: ma... COVID Lockdown Italia, da Halloween a Capodanno le feste spaventano le...

Oggi è stata eletta la Giunta della Camera di Commercio di Roma, in carica per i prossimi 5 anni. Lorenzo #Tagliavanti: «Nomi di altissima qualità ed esperienza, nel segno della condivisione: elementi necessari per dare risposte adeguate alle #imprese del nostro territorio». pic.twitter.com/B9J9QgCnUN

— CCIAA Roma (@camcomroma) October 30, 2020