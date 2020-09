Minacce alla madre per comprare la droga: «Io ti ammazzo, me devi dà i soldi», arrestato 38enne

«Io te ammazzo, me devi dà i soldi». Choc a Torpignattara dove un 38enne si è avventato contro la madre minacciando di ucciderla, se non gli avesse dato i soldi per comprare la droga. Il tutto davanti agli occhi increduli dei passanti. A chiamare i poliziotti è stato un testimone che, notata la scena, ha provato a intervenire in difesa della donna ma è stato minacciato e aggredito a sua volta. Intervenute sul posto due pattuglie, una del Reparto Volanti e una del commissariato Porta Maggiore, il 38enne non si è calmato, anzi ha puntato contro i poliziotti una bomboletta di spray al peperoncino.

Picchiava la madre per avere i soldi della droga: arrestata dalla Polizia

Finalmente bloccato, l'uomo è stato arrestato. La madre ha raccontato poi ai poliziotti che il figlio, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, ormai da tempo le chiedeva i soldi per comprare la droga e, quando lei glieli rifiutava, lui andava su tutte le furie e la aggrediva verbalmente e fisicamente. In questa circostanza era arrivato a minacciarla di morte mettendole anche le mani al collo: portata al pronto soccorso dell'ospedale Casilino, è stata dichiarata guaribile in 7 giorni. Portato a Rebibbia, il 38enne dovrà rispondere di tentata estorsione e minacce a Pubblico Ufficiale.

