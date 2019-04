Si aggira per l'autostazione con 2,7 kg di marijuana nel bagaglio: arrestato

Aveva nel bagaglio 2,7 kg di marijuana, suddivisi in più involucri in cellophane. L'uomo, un cittadino nigeriano di 33 anni, senza fissa dimora, è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava nei pressi dell'autostazione Tibus. E l'hanno arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari della Stazione Roma Parioli si sono insospettiti per il fare dell'uomo, con il grosso bagaglio al seguito e, dopo aver richiesto ausilio alla pattuglia mista impegnata nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, composta da un Carabiniere della stesso comando e dai militari dell'Esercito Italiano in forza all’11° Reggimento Bersaglieri del Raggruppamento Lazio Abruzzo a guida Brigata “Sassari”, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il 33enne, in possesso di un titolo di viaggio per Caltanissetta, è stato perquisito e trovato con 2,7 kg di marijuana, suddivisi in più involucri in cellophane, nascosti nel bagaglio. La droga è stata sequestrata, l'uomo è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

