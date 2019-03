Roma, vende cocaina e hashish in casa e delega la madre in caso di sua assenza: arrestati

Vendeva cocaina e hashish in casa e quando doveva assentarsi si faceva sostituire dalla madre, per

. Entrambi sono finiti in manette. Gli agenti della Polizia hanno notato lo strano viavai a La Rustica nell'appartamento di un pusher già noto alle forze dell'ordine, durante gli appostamenti effettuati per alcuni giorni nella zona mirati proprio alla lotta contro lo spaccio di droga. Durante l’indagine, gli agenti del commissariato Prenestino hanno scoperto che C.T. vendeva cocaina ed hashish nella sua abitazione e che, quando si allontanava, delegava la madre.



Il 27enne è stato così fermato in strada per un controllo ed è apparso piuttosto nervoso: perquisita la sua abitazione, presente la madre complice, sono stati trovati, sul tavolo in soggiorno, un frammento di hashish, una banconota da 20 euro e la borsa della 50enne contenente 350 euro, 2 dosi di cocaina e 4 stecche di hashish. Nel cassetto della cucina c'erano un bilancino elettronico e 150 euro. Sotto il mobile del lavello la cocaina in un involucro di cellophane celeste. C.T. e L.C. sono finiti in manette per detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini di spaccio, in concorso.

“servire” i clienti, così da non fargli fare un viaggio a vuoto