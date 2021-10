Roma, droga nelle caramelle e sigarette alla marijuana: 24 arresti

Domenica 17 Ottobre 2021, 14:31

Ne girano già da un po' di tempo nelle piazze delle movida, da San Lorenzo all'Eur fino a Tor Vergata: sigarette alla marijuana e caramelle coloratissime alla droga. Le hanno trovate negli utlimi sequestri i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma negli ultimi controlli antidroga mirati nelle piazze di spaccio della periferia romana. Ventiquattro le persone arrestate - 11 cittadini italiani e 13 stranieri - e tre denunciate a piede libero. Gli arresti sono stati eseguiti nel centro storico, nelle aree adiacenti la stazione Termini, nei quartieri di San Basilio, Centocelle, Eur, Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tuscolano. I Carabinieri hanno sequestrato, complessivamente, 1 chilo di sostanze stupefacenti suddiviso in migliaia di dosi, tra cocaina, eroina, marijuana, shaboo e hashish, e oltre 4.200 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 39enne delle Filippine: aveva 10 g di shaboo e 120 euro in contanti. I Carabinieri hanno rinvenuto la droga nascosta all'interno di un pacchetto di caramelle, avvolto da una mascherina, che l'uomo aveva nella tasca del giubbotto.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Vendeva ecstasy ai rave party: arrestato dalla Polizia UMBRIA PAY Droga spacciata al circolo stroncata super banda

I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, invece, dopo aver individuato l'abitazione, in via degli Orti della Farnesina, di un 31enne torinese, già noto per precedenti reati, hanno deciso di eseguire una perquisizione: trovate 6 dosi di hashish, 85 sigarette modificate per contenere dosi di marijuana, e 1.500 euro in banconote di piccolo taglio. Con diverse sigarette contenenti hashish, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno trovato anche un 28enne romano che alla loro vista ha tentato di disfarsene lanciandole sotto ad un'autovettura in sosta in via di Bravetta. Quando i Carabinieri si sono avvicinati per controllarlo, l'uomo ha tentato di colpirli con calci e pugni per scappare, ma è stato immediatamente bloccato. Infine, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 18enne romano, studente, sorpreso davanti ad un garage, in via dell'Archeologia, con 43 dosi di cocaina e 80 euro in contanti. Un'attenta ispezione dei Carabinieri ha permesso di rinvenire all'interno di un'intercapedine del garage altre 66 dosi di cocaina.