Baby spacciatori in strada: fermati un 15enne e un 16enne con le dosi in mano

Baby spacciatori agli angoli di strada e nei parcheggi. I carabinieri ne hanno intercettati due, uno di 15 e uno di 16 anni, nell'ambito di controlli che hanno interessato la zona di Tor Bella Monaca ma che sono stati estesi anche a Monte Compatri. Un ragazzo romano di 15 anni, incensurato, è stato

pizzicato

e arrestato a largo Ferruccio Mengaroni con 15 dosi di cocaina e un frammento di hashish. Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso in possesso di hashish e marijuana pronte per essere cedute in un parcheggio di Montecompatri ubicato in via Fontane delle Cannetacce.



E' finito in manette anche un pregiudicato romano di 30 anni, sorpreso a cedere dosi di cocaina nella nota piazza di spaccio di via San Biagio Platani e un cittadino romeno di 47 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, trovato con altre 32 dosi di cocaina. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato anche un romano di 27 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione. Al ragazzo, residente a Ostia, i militari hanno notificato un’ordinanza di aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in regime di arresti domiciliari a seguito delle reiterate inosservanze delle prescrizioni impostegli. Una donna di Grottaferrata di 65 anni, pregiudicata, è stata, invece, colpita da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Velletri per maltrattamenti in famiglia. Deve scontare la pena di 2 anni e 15 giorni di reclusione nel carcere di Rebibbia.

