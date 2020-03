Trovano droga nella stanza del figlio: il giovane aggredisce i genitori

I genitori trovano un etto di hashish nascosto nell'armadio del figlio, gli chiedono spiegazioni e scoppia la lite in famiglia. Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri della della stazione Roma Tuscolana chiamati dalla coppiaimpauritai dalla reazione violenta del figlio 25enne, alla loro richiesta di spiegazioni per la presenza della droga in casa. Il giovane incensurato, è stato denunciato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I familiari del ragazzo, hanno raccontato ai carabinieri una lunga scia di aggressioni e maltrattamenti da parte del figlio, mai denunciati, motivo per cui il ragazzo, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato allontanato dalla casa familiare per evitare ulteriori episodi di violenza e per tutelare l'incolumità dei genitori. Per questo il 25 enne si è trasferito in un altro immobile di proprietà della famiglia

