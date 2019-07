Roma, nel frigorifero portatile due chili di droga: avrebbero prodotto 13mila dosi

Altro che

fagottari

, con pranzo e merenda da portare al mare. A

preparare

il frigorifero portatile con oltre 2 kh di droga una coppia di coniugi romani. Ieri pomeriggio, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato i due, lui di 49 anni e lei di 43, coniugati e con precedenti, e un 20 enne di Roma, nullafacente, incensurato, con l'accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Il giovane è stato fermato per un controllo dai carabinieri in via Bernardo da Bibbiena: nel frigo portatile aveva circa 1500 g di marijuana, suddivisa in buste, e 3 panetti da 100 g l'uno di hashish, 300 euro in contanti, nonché materiale per pesare e confezionare lo stupefacente.



I militari sono risaliti anche all'abitazione della coppia, da dove il 20enne aveva preso droga e materiale. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare circa 7 grammi hashish e 10 di marijuana. La droga, da cui si sarebbero potute ricavare circa 13 mila dosi, ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati, mentre i 3 sono stati portati in caserma. Sono agli arresti domiciliari in attesa

del rito direttissimo.