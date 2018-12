Roma, quattro chili di droga nel borsone e un biglietto per Venezia: arrestati due corrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronti a salire su un pullman diretto a Venezia con 4 chili e 300 grammi di marijuana: arrestati due ragazzi nigeriani. Da tempo li tenevano d’occhio gli investigatori del commissariato Torpignattara e del Reparto Volanti.Quando li hanno visti parlottare fra loro, davanti al pullman diretto a Venezia con una borsa in mano, li hanno fermati per un controllo. I due hanno tentato di scappare, abbandonando la borsa sotto una panchina per nasconderla, ma i poliziotti li hanno bloccati poco dopo. All’interno due involucri in plastica c'erano 2.150 grammi di marjuana.I.H.O e O.S., 27 e 31 anni, entrambi di origine nigeriana sono poi stati perquisiti. Indosso al 27enne è stato trovato un biglietto per Venezia, mentre negli slip del 31enne è stata trovata altra marijuana, 80 grammi. Arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La droga, destinata a rifornire il mercato di Venezia per le festività, è stata sequestrata.