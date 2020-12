Roma, droga: 28 arresti, c’è anche il boss Senese. Fra i gruppi satellite quello di Diabolik

Roma, 28 arresti per droga: c’è anche il boss Senese. E fra i gruppi satellite quello di Diabolik, Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019. È in corso un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma, nel Lazio, in Campania e in Veneto, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, che dispone l'arresto per 28 persone ritenute appartenenti a un'organizzazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e, a vario titolo, di estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso.

L'indagine

Il provvedimento trae origine dall'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma che ha consentito di ricostruire l'operatività, in Roma, di un cartello della droga, capeggiato dal noto Michele Senese, anch'egli destinatario della misura cautelare, sotto la cui egida operavano distinti gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti, individuandone gli assetti verticistici, i sodali e i pusher. In seno a uno di questi gruppi operava anche Fabrizio Piscitelli, ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto del 2019.

