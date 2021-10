Roma, droga a bordo del monopattino: arrestato tunisino

Domenica 3 Ottobre 2021, 16:01

Ha tentato di fuggire a bordo del monopattino non appena ha visto agenti della polizia. L'uomo, 30enne tunisino, in via del Fontanaccio a Velletri ha tentato, invano, di disfarsi della “merce”, 0,20 grammi di hashish. Nelle tasche aveva anche 200 euro in contanti. Sul monopattino sono stati trovati 3,60 grammi della medesima sostanza. Dai controlli effettuati successivamente presso il suo domicilio sono stati rinvenuti altri 45,8 grammi di hashish.