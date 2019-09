Cocaina per 200 dosi nell'auto e negli slip: arrestato

Ultimo aggiornamento: 16:13

La nascondeva perfino nelle mutande. Un 35enne romano è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Esquilino, diretto da Giuseppe Moschitta, perchè colto in flagrante mentre cedeva cocaina a un cliente nel quartiere Talenti a Roma. Si tratta di A.M. che dopo la perquisizione è risultato in possesso di diverse dosi di droga nascoste negli slip. Gli agenti hanno quindi sottoposto a verifiche anche l'automobile del 35enne e all'interno del vano airbag, modificato per occultare la droga, hanno trovato un beauty case contenente ben 212 involucri di stupefacente e vari fogli di carta con cifre e numeri a promemoria delle operazioni di spaccio. Il veicolo era stato modificato con un sistema che permetteva l'apertura di un vano nascosto attraverso il tasto dedicato allo sbrinamento del parabrezza. All'uomo sono stati sequestrati anche 470 euro in contanti. Ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.