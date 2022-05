Roma, donna sale sul tetto della chiesa e minaccia il suicidio: caos vicino all'Anagrafe, strade chiuse

Una donna è salita sul tetto della chiesa di San Nicola in Carcere minacciando il suicidio. Sul posto polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco in via del Teatro Marcello a Roma. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona per consentire i soccorsi. Decisa intanto chiusura temporanea della strada in direzione Bocca della Verità. Dopo un'ora la donna è scesa e la situazione è tornata alla normalità.

