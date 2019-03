Roma, anziana cammina sul marciapiedi: investita e uccisa da un'auto a San Basilio

E' morta investita da un'auto mentre si trovava su un marciapiedi. Il tragico incidente questa mattina alle 11 a Roma in via Donato Menichella, in zona San Basilio, all'altezza del civico 132. Ci sarebbe stato uno scontro tra due veicoli e uno dei mezzi ha investito e ucciso la donna di 77 anni che in quel momento si trovava a passare proprio sul marciapiede lì accanto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Tiburtino.