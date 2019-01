Roma, domenica pulizia della spiaggia sul lungomare degli Abruzzi a Ostia

Il mare d'inverno

, questo il titolo della manifestazione, giunta alla 28a edizione, che si terrà domenica 27 gennaio a partire dalle 10, sul tratto di spiaggia di Lungomare Duca degli Abruzzi (civico 36 altezza piazza Gasparri). Promotrice, l'Associazione ambientalista Fare Verde che per due ore sarà sul posto con i suoi volontari che, al pari di tanti colleghi in tutta Italia, provvederanno a ripulire l'arenile e allo stesso tempo a coinvolgere i cittadini sul tema inquinamento dei litorali, un tema peraltro presente ogni giorno dell'anno e non soltanto nel periodo estivo. Obiettivo dell'iniziativa alla quale sarà presente l'Assessore all'Ambiente del Municipio X, Alessandro Ieva e il presidente della Commissione Ambiente Francesco Vitolo, è quello di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre i rifiuti ed in particolare l'uso della plastica. Sarà anche un'occasione per stilare una classifica sui rifiuti più invadenti e nocivi in particolare per il mare e gli arenili. I rifiuti solidi urbani, raccolti in sacchi di plastica, saranno conferiti separatamente nei cassonetti della raccolta differenziata in accordo con gli operatori Ama. La manifestazione è patrocinata oltre che dal Municipio X, anche dalla Regione Lazio e dalla Guardia Costiera.

