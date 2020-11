Roma, domenica ecologica: 88 multati in quattro ore

Ottantotto violazioni in poche ore. è questo il risultato dei controlli ad opera della Polizia locale di Roma Capitale in occasione della giornata programmata per il blocco della circolazione veicolare all'interno del perimetro ztl Fascia Verde, secondo quanto previsto dall'ordinanza della Sindaca di Roma Capitale numero 223 del 12 novembre 2020. Nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30 gl iagenti hanno effettuato circa 1000 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 88 violazioni. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana.

