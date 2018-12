Roma, domani manifestazione a Roma: Ncc a piazza della Repubblica contro il governo

È fissato per domani alle 14 a piazza della Repubblica l'appuntamento per gli Ncc che arriveranno da tutta Italia per manifestare contro il decreto legge approvato qualche notte fa dal governo. «Domani grideremo la nostra indignazione nei confronti di un governo che con una norma di legge, che ci auguriamo non diventi legge - spiega Mauro Ferri, responsabile nazionale di Anitrav (Ncc) - una legge che ha reso abusivi coloro che sino al 31 dicembre opereranno in modo legittimo seguendo i dettami della legge quadro per i servizi pubblici non di linea. Verranno da tutta Italia con le loro auto». L'Anitrav si augura che «il presidente della Repubblica non firmi questo decreto». Secondo l'organizzazione, infatti, «la modifica della legge del 2008 e del decreto legge fatto nella notte da questo governo» è incostituzionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA