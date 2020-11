Roma, girava in un parcheggio con un disturbatore di frequenze per rubare le auto

Aveva trovato il sistema per disinnescare, o almeno così pensava, le chiusure centralizzate delle auto: e con questo disturbatore di frequenze (jammer) girava tra le macchine parcheggiate nella speranza di aprire e rubare qualche vettura. Ma è stato intercettato prima dai carabinieri: così un algerino di 38 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo operativo con l'accusa di installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. L'uomo è stato notato aggirarsi lungo via Giolitti, tra le auto in sosta, maneggiando l'apparecchio. Il sospetto dei carabinieri è che l'uomo, con quel dispositivo, inibisse il funzionamento delle chiusure centralizzate delle auto che gli automobilisti erano convinti di chiudere, allontanandosi una volta usciti dalle auto lasciate parcheggiate. L'apparato è stato sequestrato, mentre per il 38enne è scattata la denuncia.

