Roma, distrugge casa della madre che si rifiuta di dargli 200 euro: arrestato romano tossicodipendente

Sono stati i vicini a chiamare la polizia, terrorizzati dalle urla provenienti dall'appartamento al piano terra di via del Grano. Gli agenti del Commissariato Tuscolano all’interno hanno trovato L.F., romano, 33 anni, insieme alla madre e alla sorella. L’appartamento era completamente a soqquadro, con quadri e televisori a terra danneggiati. Le due donne, terrorizzate, hanno raccontato agli agenti che il 33enne, si era presentato a casa e, in evidente stato di nervosismo, aveva iniziato a danneggiare le suppellettili dopo che la madre si era rifiutata di dargli 200 euro. Gli agenti hanno arrestato per estorsione l'uomo, con precedenti di polizia, con a carico un avviso orale, assuntore di stupefacenti e senza una attività lavorativa.