Roma, mille persone in discoteca vicino al Colosseo: chiusura per 5 giorni

Domenica 5 Settembre 2021, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 16:25

Le discoteche sono ancora chiuse a causa del Covid? C'è chi ha deciso di ignorare le chiusure (che poi però impongono le forze dell'ordine). Ancora una discoteca chiusa da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, questa volta a due passi dal Colosseo.

Dopo la chiusura scattata per un locale di Ostia a seguito dei controlli eseguiti venerdì sera, anche nella serata di ieri i caschi bianchi sono intervenuti, fingendosi clienti , in un locale in zona Colosseo.

All'interno oltre mille persone intente a ballare in spregio della normativa anti Covid. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni e sono in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa.