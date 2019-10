Roma, scoperta "discarica" sotto fontana di Trevi: calcinacci, barattoli di vernice e residui edili

Gli agenti della polizia locale dinon credevano ai propri occhi: nei sotterranei del centro storico, proprio in corrispondenza di, hanno scoperto una mini discarica di materiale di cantiere.Gli agenti si sono calati nelle botole con una scala a pioli improvvisata, raggiungendo i sotterranei dove passa l'acquedotto dell'acqua vergine e hanno scoperto un'area colma di rifiuti abbandonati tra i resti archeologici.La pattuglia del reparto Tutela ambiente del I gruppo «ex Trevi», insieme a personale della sovrintendenza, si è trovata davanti un grande quantitativo di calcinacci, barattoli di vernice e residui edili. Le indagini per risalire ai responsabili, avviate a seguito del ritrovamento, sono tuttora in corso.