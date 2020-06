Roma, discarica abusiva in fiamme nel campo rom di Castel Romano

Colonna di fumo sulla Colombo da questa mattina per colpa di un incendio divampato in una discarica abusiva all'interno del campo nomadi di Castel Romano: plastica, mobili, materassi e rifiuti di ogni genere stanno bruciando a oltranza, si tratta di cumuli di rifiuti accatastati dai residenti del campo rom e che i residenti periodicamente vengono dati alle fiamme. Il rogo è esteso e sta producendo una maleodorante colonna nera di fumo visibile a chilometri di distanza. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro e serviranno ore prima di avere la meglio sulle fiamme permettendo l'intervento dei mezzi per lo smassamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA