Nessuno si era accorto di questa assenza, eppure il dipendente comunale non si presentava al suo lavoro in municipio dal 5 settembre. Solo pochi giorni fa, quasi per caso, si è scoperto che l'uomo è in carcere a Velletri per reati non meglio specificati, ma comunque tali da comportare anche la custodia cautelare. L'uomo, un quarantenne categoria B, ex addetto all'autoparco attualmente con funzione da jolly nella macchina amministrativa di Ardea, risultava assente ingiustificato dal 24 settembre scorso, giorno in cui scadeva il certificato medico. In queste settimane, pare che nessuno o quasi si era posto il problema di dove fosse o come stesse l'uomo. Il Comune ha scoperto solo in questi giorni che è detenuto a Velletri. È stato lui stesso a comunicarlo con poche righe scritte all'ufficio personale.

IL LICENZIAMENTO

«Stiamo facendo i provvedimenti per arrivare al licenziamento spiega il sindaco M5S di Ardea Mario Savarese non sappiamo che reato abbia commesso, ma mi dicono che non sia una cosa da poco e potrebbe rischiare davvero parecchi anni di carcere se condannato. Solo grazie all'attivazione della procedura disciplinare attivata dagli uffici, è stato possibile capire cos'è successo». Il dipendente era stato assunto come lavoratore protetto: aveva un certificato medico che gli impediva di lavorare a contatto con il pubblico. Per questo fu collocato all'autoparco, dove però una decina di anni fa emersero i primi problemi: i carabinieri infatti scoprirono che proprio all'autoparco l'uomo coltivava piante di marijuana. Ci fu una denuncia, ma tutto finì lì: d'altro canto il reato era di quelli minori, anche se commesso in un luogo di proprietà pubblica. Ora questa nuova tegola. «Anche prima dell'arresto, capitava che l'uomo facesse lunghe assenze. So che gli uffici avevano cercato di rintracciare il dipendente nell'ultimo mese, ma risultava irreperibile».



LE VERIFICHE

A chiarire la situazione è stata prima una raccomandata a firma del dipendente arrivata al protocollo il primo dicembre scorso, con la quale questo Ufficio si legge nell'avvio del procedimento per il licenziamento è venuto a conoscenza che... omissis è stato sottoposto alla misura cautelare in carcere presso la Casa circondariale di Velletri dal 22 settembre 2020; poi una comunicazione, acquisita al protocollo il 16 dicembre, da parte del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del carcere di Velletri, a cui il Comune di Ardea si era rivolto per avere notizie sulla misura cautelare imposta sul dipendente, con la quale si comunica che il dipendente omissis ha fatto ingresso nella casa circondariale di Velletri in data 22 settembre 2020, a seguito arresto, per revoca arresti domiciliari cui lo stesso si trovava sottoposto dal 5 settembre 2020. Il dipendente comunale, dunque, non era in malattia come aveva comunicato con il certificato medico, ma più semplicemente era ai domiciliari. Il Comune di Ardea ora è in attesa di risposta da parte della Procura di Velletri, alla quale sono state chieste informazioni ufficiali sui provvedimenti adottati nei confronti del proprio dipendente che, nel frattempo, è stato sospeso dal servizio con privazione della retribuzione a decorrere dal 5 settembre 2020 e per la durata dello stato restrittivo della libertà. Gli sarà versata un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, oltre a eventuali assegni famigliari e retribuzione individuale di anzianità, almeno fino a quando non sarà presa una decisione definitiva. Insomma, un altro problema per l'amministrazione comunale di Ardea, dopo il blocco dei concorsi per l'assunzione di 20 nuovi dipendenti a causa dell'emergenza sanitaria. A questo si aggiungono le quarantene: diversi impiegati comunali sono in quarantena e questo comporta l'erogazione a singhiozzo dei servizi al pubblico.

