Roma, chiusure e deviazioni della circolazione domani per sit in e cortei

Dalle 14,30 alle 20 di domani è in programma un sit-in di protesta a piazza San Giovanni a Roma. Per questo saranno possibili alcune deviazioni della circolazione stradale per le linee dei bus. Presente inoltre domani nella Capitale anche un corteo che sfilerà dalle 15 alle 19 da piazza dell'Esquilino a piazza Madonna di Loreto attraversando via Cavour e via dei Fori Imperiali. Per questo saranno deviate alcune linee di bus.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA RFI, linee Firenze – Roma: modifiche alla circolazione IL CASO Roma, al Foro di Augusto crolla parte di muro

No Green pass, linea dura del governo per salvare il Natale: tolleranza zero contro cortei non autorizzati

Le manifestazioni di domenica

Domenica, dalle 6 alle 23, per un evento culturale, è invece prevista la chiusura di viale Ettore Franceschini, tra via Meuccio Ruini e via Amedeo Sommovigo e saranno deviate alcune linee di bus.

Sempre domenica, modifiche alla circolazione dalle 9 alle 19, per una festa patronale, sarà chiusa via Andrea Doria, tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito romamobilita.it

RFI, linee Firenze – Roma: modifiche alla circolazione ferroviaria per installazione nuove tecnologie