Roma, aveva sparato 4 colpi in aria a piazza Fiume: denunciato rapper 22enne

Aveva impugnato un'arma ed esploso alcuni colpi in aria a piazza Fiume, al centro di Roma, lo scorso 14 marzo sotto gli occhi di qualche decina di ragazzi che avevano improvvisato un raduno, alla vigilia dell'ultimo lockdown. Il giovane è stato identificato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato del Distretto Salario Parioli. La scena era stata anche ripresa dai passanti che avevano postato sui social il video, subito diventato virale, che ritraeva un ragazzo col braccio alzato e una pistola in mano con cui improvvisamente ha esploso quattro colpi in aria.

Gli investigatori, dopo aver analizzato vari filmati, ha notato che uno screenshot era stato «taggato» in basso e c'era il nome dell'account che corrispondeva al profilo «tik tok» di un ragazzo di 22 anni, noto sulle piattaforme social anche per essere un cantante rapper. Il ragazzo in due recenti pubblicazioni indossava la stessa giacca e felpa del giovane che sparava. Gli agenti hanno anche sequestrato l'arma, una scacciacani a cui era stato rimosso il previsto tappo rosso. «Il giovane, denunciato alla procura presso il Tribunale di Roma (come rende noto la Questura) rischia ora fino a due anni di carcere avendo portato in luogo pubblico un'arma che, seppur non considerata arma propria, era stata manomessa».

