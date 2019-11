«Roma affonda nel degrado, il Campidoglio cosa fa?»: il grido di dolore dei parroci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Per i parroci romani non è semplice commentare l’immensa questione del degrado della Capitale. Da una parte perché significa entrare in un terreno scivoloso visti i buoni rapporti tra Papa Francesco e la sindaca Raggi, dall’altra parte perché il discorso è molto più ampio e articolato di quanto non appaia. Per i parroci non si tratta, infatti, solo di degrado ambientale – come i cassonetti che traboccano, le buche in strada, i mezzi che non passano o prendono fuoco, la sporcizia ovunque – ma di una evidente degenerazione etica che a sua volta alimenta un ulteriore immiserimento della situazione collettiva. Un po’ come il cane che si morde la coda.AMAREZZA PROFONDALe 330 parrocchie – vere e proprie sentinelle sul territorio - hanno ormai pochi dubbi sul peggioramento. C’è chi parla di decadenza, chi di degradazione, chi di scadimento. L’amarezza resta profonda anche perché la Chiesa da tempo lancia segnali d’allarme sullo stato sociale, sulla povertà delle famiglie, sull’avanzata di logiche delinquenziali. Cinque mesi fa il Papa a Casal Bertone, periferia Est, celebrava il Corpus Domini fornendo un giudizio severo. I romani, diceva senza scindere i due aspetti del problema, «sono nel degrado e nell’abbandono»: l’abbandono di una città che sembra sprofondare su se stessa e il degrado morale che ogni giorno viene raccontato anche sulle pagine di questo giornale.«È ovvio che il degrado ristagna», sintetizza sconsolato don Giovanni Carpentieri, promotore della rete Ospedale da campo. «Noi soffriamo per la mancanza di welfare sociale. Non c’è l’istituzione civile che provvede al welfare e nemmeno se ne parla. Le nuove generazioni sembrano abbandonate a se stesse. C’è una mancanza di risposte nuove, nelle piazze come tra la gente». La colpa è della politica? «No, è di tutti noi».La povertà economica che genera il degrado civile. Una analisi molto simile arriva da don Pietro Sigurani, parroco nel centro storico. «L’Ama dovrebbe pulire ma che significato ha parlare di immondizia quando il livello di civiltà e di etica è sempre più in declino? Il problema è comprensibilmente politico ma non solo romano: è nazionale. Coloro che vogliono conquistare la Capitale a loro volta generano degrado quando vanno nelle borgate ad alimentare le paure della gente semplice. Parlare di degrado significa tenere conto della questione nella sua completezza e non parcellizzarla. Esiste la città sporca, le strade abbandonate e i cassonetti pieni – li vediamo ogni giorno - ma esiste parallelamente anche una città che sta diventando sempre meno etica».TUTTI CONTRO TUTTILe cronache parlano ogni giorno di gang, spacciatori, omicidi di ragazzi. «È come se ci avessero spogliato progressivamente dei sentimenti. È come se il cuore del ‘romano de Roma’ non ci fosse più. Tutti contro tutti e sicuramente non più accoglienti». Don Felice Riva, cappellano del Bambino Gesù vorrebbe più trasparenza. «Il degrado è evidente si vede dalla puzza in strada, dalle buche, dalla nettezza urbana. Ogni tanto mi interrogo: ci sarà una disinfestazione? Mi chiedo che cosa faccia l’Amministrazione Comunale. È evidente che non ha più risorse ma che cosa ci fa con tutti i soldi che percepisce dalle contravvenzioni?». Infine i giovani che nelle periferie, a parte l’oratorio, non hanno nient’altro. Don Francesco Indelicato, dell’Ufficio diocesano per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport sembra sconfortato. «Il degrado è sotto gli occhi di tutti ed è stato crescente fino ad oggi da più di un decennio. Il peggioramento si vede al centro della città, per cui figuriamoci in periferia. E non riguarda solo l’immondizia o le buche ma anche la criminalità, spicciola o organizzata che sia. I giovani in particolare mancano di punti di riferimento che possano servire alla loro crescita. La diocesi è presente come sempre con gli oratori, con i teatri parrocchiali, con le strutture sportive che sono tuttora molto frequentate. Ma ciò su cui le istituzioni dovrebbero puntare, a monte, è la salute della famiglia». È lì il vero nodo debole della Capitale.