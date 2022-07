Roma, degrado in centro: un uomo fa la "pedicure" sui gradini della chiesa

Tranquillamente seduto sui gradini della chiesa, piedi nudi al vento e tagliaunghie in mano. Così questa mattina un uomo - non sappiamo se turista o residente - è stato visto da turisti e passanti mentre faceva una "pedicure" proprio davanti alla porta della chiesa di San Girolamo dei Croati, in pieno centro a due passi dall'Ara Pacis in via Tomacelli.

È solo l'ennesimo episodio di degrado avvenuto nelle vie del centro: proprio ieri sera, 17 luglio, un uomo si è tuffato nella vasca della Fontana di Trevi ed è stato recuperato e fermato dagli agenti. Un atto di vandalismo si è verificato invece al Panteon in piazza della rotonda dove è stato imbrattato con della vernice blu uno dei lati del monumento. Degli incivili hanno scritto sul muro “Aliens Exist”, con ulteriori due simboli ad affiancare la scritta.