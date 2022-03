Giovedì 17 Marzo 2022, 07:25

Una torcia umana. Il fuoco che le aveva già bruciato parte dei capelli e del viso, i vestiti ancora avvolti dalle fiamme. Occhi sbarrati dei vicini quando la ragazza che da tempo abita in un condominio in zona Tomba di Nerone, ha bussato alle loro porte urlando disperata. Parte del volto era stato sfigurato, lesioni evidenti anche su alcune parti del corpo come braccia e busto. E' l'ennesimo atto vigliacco frutto della gelosia che sfocia in violenza nei confronti di una donna. La vittima ora versa in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Eugenio e rischia la vita. L'uomo dopo una breve fuga è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia. E' da poco passata la mezzanotte quando per motivi esclusivamente riconducibili alla gelosia la ragazza, quasi quarantenne, e il compagno, di poco più grande di lei, hanno iniziato a litigare. Dapprima solo qualche urlo e diverse parolacce. Poi l'uomo, suo compagno e convivente, è passato alle mani. Uno spintone, uno schiaffo. Ma il peggio doveva ancora venire. La ragazza che si copre il volto come gesto di difesa quando lui in preda ad un delirio di rabbia le spruzza addosso dell'alcool. E' bastato un attimo. La fiamma dell'accendino e il fuoco che avvolge la ragazza. La pelle che arde e le urla strazianti di dolore. Prova dapprima a spegnersi con le mani poi esce fuori dalla porta chiamando i vicini: «Aiutatemi, brucia. Vi prego!». Urla che riecheggiano il piccolo edificio. I vicini dopo lo choc iniziale la soccorrono spegnendo le fiamme con delle coperte. Ma il danno era ormai fatto.

Vicenza, Diego Gugole a 25 anni uccide i genitori a colpi di pistola. «Puntava al denaro di famiglia»



I SOCCORSI

Immediata la chiamata alla Polizia e ai soccorsi. La voce arriva quasi confusa al centralino per le emergenze: «C'è una donna ustionata, fate presto è grave». I paramedici dopo aver stabilizzato le ferite hanno trasportato la donna all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. La prognosi è riservata. Ustioni che in alcuni punti sono addirittura di terzo grado. La ragazza è in pericolo di vita. Le volanti della Polizia sono intervenute immediatamente dapprima facendo da spola all'ambulanza verso il pronto soccorso e poi dando la caccia al compagno che nel frattempo era fuggito. L'uomo è stato arrestato nella serata di ieri e accompagnato nel commissariato di zona. Era in stato confusionale e non ha risposto alle domande degli agenti chiudendosi nel silenzio. Ora è indagato per lesioni gravi e tentato omicidio. La ragazza in zona è conosciuta e la notizia in breve ha fatto il giro del quartiere. Ieri pomeriggio, infatti, in un bar della zona non si parlava d'altro con tanto di particolari. La polizia Scientifica, intanto, ha provveduto ad un sopralluogo nell'abitazione repertando capelli, macchie di sangue, l'accendino coperte e la bottiglietta d'alcool.

Come detto è l'ennesimo episodio che si verifica nella Capitale. Un dato che conferma il trend già evidenziato ddal Ministero della Giustizia: Con il 60% in più di casi di stalking e il 50% di maltrattamenti e violazione degli obblighi di assistenza, è nella Capitale che si registra una situazione veramente critica.