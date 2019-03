Roma, barbiturici e anfetamine in auto: arrestato in Prati "cuoco spacciatore"

Cuoco spacciatore di Prati finisce in manette: in macchina nascondeva barbiturici, anfetamine pronti per lo spaccio, hashish e due grinder, gli strumenti per preparare la marijuana, oltre a migliaia di euro in contanti.



Un ragazzo di 31 anni, originario di Bolzano e già conosciuto alle forze dell'ordine, da qualche tempo residente a Roma dove svolge la professione di cuoco, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Prati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito di un controllo scattato nella serata di ieri in via Crescenzio. I militari lo hanno fermato mentre era alla guida della sua utilitaria: l'eccessivo nervosismo palesato all'atto del controllo ha indotto i carabinieri ad approfondire le verifiche, durante le quali il 31enne è stato trovato in possesso di 152 capsule rivestite e 48 compresse - tra barbiturici e anfetamine - contenute in bustine trasparenti.



Dalle sue tasche, sono spuntati anche 1.550 euro in contanti, ritenuti provento della sua illecita attività di spaccio. Nel corso della perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto un bastone telescopico - che gli è valso anche una denuncia a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere - e due 'grinder', ovvero delle scatole metalliche dotate al loro interno di chiodi o piccoli dentini metallici che servono per frantumare vegetali - in genere utilizzate dai pusher o dagli assuntori di droghe per sminuzzare la marijuana - oltre ad una modica quantità di hashish. Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati mentre il cuoco è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

