Roma, cucciolo di gabbiano salvato in centro

C'era la gabbianella ma mancava il gatto, sono arrivati però gli agenti della polizia di Roma capitale, che hanno intercettato e salvato un cucciolo di gabbiano spaesato e ancora incapace di volare. Era appollaiato su se stesso e non si teneva sulle zampe, sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele, in prossimità di Piazza del Gesù, e ieri mattina è stato salvato da una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro, Ex Trevi.

Era spaventato e tremante, gli agenti lo hanno messo in salvo, poi è stato portato alla Lipu, nel centro recupero della fauna selvatica, dov'è stato affidato alle cure medico veterinarie che, da una prima diagnosi, hanno confermato la presenza di un forte trauma, ma senza evidenti fratture.