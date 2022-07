Roma, crolla un pezzo del cornicione di un palazzo storico in via del Tritone: transennato il marciapiede e chiuso un negozio

Paura per le strade di Roma. Ieri nel pomeriggio in via del Tritone numero 74, all'altezza del sottopasso, è crollato un pezzo del cornicione di un palazzo storico. Al piano terra dello stabile risiede il mega store di makeup Sephora, che ancora oggi resta chiuso. La zona circostante è transennata. I calcinacci sono stati tolti anche se sul marciapiede è ancora visibile il bianco lasciato dagli stessi. Nessuna informazione sul perché la saracinesca del negozio sia abbassata. I turisti passano e si guardano ntorno increduli, cercando sui cellulari in alternativa a quel punto vendita, lo store piu' vicino.

Roma, crolla il conricione di un palazzo in centro: paura per i turisti

Negozi, edicole, hotel, nessuno si è accorto di nulla. Il titolare si un ristorante nella via adiecente a Sephora spiega: «Si ieri pomeriggio sono caduti dei calcinacci, ma per fortuna non è successo nulla. Ma non mi ero accorto che oggi fosse chiusa parte della strada».

Nessun ferito e nessun danno, per fortuna.