Il Lazio in "Fascia arancione", secondo gli indici stabiliti dal ministero. E anche la piantina della Capitale cambia colore. Con i numeri del contagio in lento, ma costante aumento, i quartieri della città sono quasi tutti in "zona viola". Come mostra la mappa del Seresmi (Regione Lazio) che riporta il numero dei casi Covid, zona per zona, e l'incidenza del contagio in rapporto ai residenti per diecimila abitanti. Dal 4 gennaio - data dell'ultima pubblicazione - i contagiati sono dunque aumentati. Unica zona bianca, al centro della mappa, l'area del Vaticano. In "zona rossa" i quartieri centrali: dalla Garbatella con 1217 (+239), all'Appio con 686 (+128) a San Lorenzo 242 (+39) al Centro Storico 657 (+102). Contagi infine a Ciampino, "Covid free" fino allo scorso dicembre, ora invece con sei positivi.

LEGGI ANCHE Vaccino, nel Lazio slitta di 7 giorni il piano per gli over 80. «Prenotazioni dal 1° febbraio»

La fascia viola

Come mostra la cartina, l'intero anello di quartieri e municipi appena fuori il Gra è in zona "viola". Cioè, dove l'incidenza del contagio è maggiore. Boom di contagi a Torre Angela con 3948 (+725) e Lunghezza 1451 (+287). Ancora 164 positivi all'Appia Antica, 218 alla Magliana e 1010 a San Basilio.In zona viola anche Villa Borghese con 29 positivi, picco di contagi pure al quartiere Trieste 1455 (+203): tutti in zona di massima allerta.

Ultimo aggiornamento: 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA