«Il 25% delle botteghe e dei laboratori del centro storico sono già falliti. Entro la fine dell'anno, prevediamo la chiusura di un altro 20%. La situazione è drammatica». Il grido d'allarme è di Confartigianato che, dopo lo scoppio della pandemia e una piccola ripresa delle attività nei mesi estivi, fa ora i conti con il numero dei turisti in picchiata. Negozi al dettaglio e botteghe non hanno avuto respiro, le casse sono rimaste vuote e i dipendenti in cassa integrazione.

«Un'altra nota dolente – commenta Mauro Mannocchi, presidente dell'associazione di categoria – molti dei nostri lavoratori non hanno visto solo una parte dei soldi che gli spetterebbero per la cassa integrazione. I più fortunati perché c'è anchechi non ha ancora visto un euro. Stiamo cercando di capire come sopravvivere». Un presente drammatico con uno scenario futuro cupo: «In questo momento – prosegue Mannocchi – non siamo in grado di progettare o programmare un intervento di ripresa. Il centro storico è in grande sofferenza, senza turisti e con i lavoratori in smart working. Abbiamo bisogno di aiuti concreti per superare questo momento di grande incertezza».



